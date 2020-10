Atalanta, il report dell’allenamento di oggi in vista della sfida di sabato

È stato pubblicato sul sito dell’Atalanta il report dell’allenamento svolto nella giornata di oggi. Di seguito il comunicato della società:

“Dopo un giorno di riposo, questo pomeriggio i nerazzurri sono tornati al lavoro al Centro Bortolotti. Allenamento differenziato per Gollini, mentre Pessina ha svolto una parte della seduta con il resto del gruppo. Sono rientrati a Zingonia dai rispettivi impegni con le nazionali de Roon e Malinovskyi, in quanto salteranno per squalifica la seconda partita di UEFA Nations League: allenamento personalizzato per l’olandese, in gruppo per l’ucraino“.

“La preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 17 ottobre a Napoli per la 4ª giornata della Serie A TIM 2020-2021, proseguirà domani, martedì 13 ottobre, con una seduta al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse“