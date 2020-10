Salvatore Aronica, ex azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera, in merito alla questione legata al match Juventus-Napoli:

“In questo momento gli organi competenti stanno prendendo una decisione e credo che si vada verso il rinvio del match, visto che è subentrata l’ASL. Il fatto che il Giudice Sportivo si sia preso tutto il tempo, fa capire che le idee non sono chiare. I positivi aumentano e credo che ogni Lega sta prendendo le giuste precauzioni per il futuro. Purtroppo in questo clima, si fa fatica a preparare le partite. Protocollo? Se è uguale per tutti, il match doveva giocarsi, come il Genoa è andato a Napoli, nonostante i positivi. Credo anche che per il Napoli potrebbe esserci un punto di penalizzazione”.