Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

Apriamo con Tuttosport; il quotidiano torinese apre con lo scontro che fra qualche settimana ci godremo, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo contro Messi, Juventus contro Barcellona, e quindi si ripeterà la sfida fra due dei calciatori più talentuosi e forti del nuovo millennio il prossimo 28 ottobre. Nel taglio alto occhi puntati su Federico Chiesa, sempre più quotato per la titolarità questa sera contro la Polonia. Nel taglio basso semaforo verde sui motori con la Ferrari che guadagnano la seconda fila e le Ducati che si confermano fra le prime sette sul tracciato.

Continuiamo con il Corriere dello Sport, con gli occhi puntati sul derby di Milano in programma fra meno di una settimana, con diversi contagiati fra le fila dei nero azzurri e il ritorno di Ibra per i rossoneri. Nel taglio alto c’è la Nazionale e la sfida nella sfida di questa sera fra due degli attaccanti più prolifici in europa dell’ultimo anno, stiamo parlando di Ciro Immobile e Robert Lewandowski. Nel taglio basso anche qui menzione per Ferrari e Ducati strabilianti nelle libere del sabato, e la super sfida delle 15 fra Djokovic e Nadal che vincendo contro il serbo eguaglierebbe Roger Federer al Roland Garros.

Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, in prima pagina l’intervista a Gianluca Vialli e le sue considerazioni su questa Juventus e l’Euro Atalanta di Gasperini. Nel taglio laterale la sfida nel derby del prossimo turno di A fra Inter e Milan ma sopratutto fra Ibra e Lukaku, il primo è guarito in fretta dal Coronavirus per essere in campo e dimostrare ancora una volta il proprio valore, il secondo dal ritiro neroazzurro programma già la partita, con il suo inseparabile compagno di reparto Lautaro.