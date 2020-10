È da pochissimo terminata la sfida valida per la terza giornata di Nations League fra Polonia e Italia. La nazionale di Mancini trova solo uno 0-0, complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni e un reparto offensivo condizionato dalla difesa bianco rossa. Fra i reparti più penalizzati sia dal punto di vista delle condizioni del terreno di gioco che dal punto di vista tattico, è stato il centrocampo in netta difficoltà per gran parte del match.