Osimhen pensa già al prossimo avversario in campionato, l’Atlanta, e sfrutta al meglio questi giorni di ritiro senza nazionale. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa accade in ritiro:

“Victor quando può ne approfitta per capire bene come parte l’azione dell’Atalanta,e dato che i bergamaschi giocano molto in verticale, vuole capire al meglio come dovrà pressare gli avversari per recuperare alto e far diventare ancora più pericolosa le azioni offensive degli azzurri. Del resto, per sua indole, il nigeriano è uno che il pressing sui portatori di palla – lo faceva già al Lille – lo fa anche da solo, grazie a un dinamismo capace di mettere in estrema difficoltà un palleggio non impeccabile sopratutto in costruzione.”