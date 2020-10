Ai microfoni di Rai3 L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale,Claudio Marchisio, ha detto la sua sulla vicenda che la scorsa settimana ha coinvolto Juventus e Napoli, con non poche polemiche. Qui le sue parole:

“Juve-Napoli era un problema, non poteva giocarsi. Il Napoli aveva giocato pochissimi giorni prima col focolaio del Genoa, purtroppo la salute degli atleti non è protetta. Lo spogliatoio è come una famiglia, conosci persone da paesi e religioni diverse e si instaura rapporto di fiducia. Se tornassi indietro avrei voluto prendere io una posizione e difendere i diretti interessati.“