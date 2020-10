Gazzetta – Nuovo Dpcm contro sport amatoriale e dilettantistico: Spadafora prova a mediare

Secondo indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il ministro Vincenzo Spadafora starebbe mediando con il Governo affinché i provvedimenti del nuovo Dpcm possano proibire, per quanto concerne gli sport di contatto, solo attività di sport amatoriali e non anche sui campionati dilettantistici. Domani vedremo come verrà conclusa la vicenda ma si cercare di trovare il giusto punto d’incontro tra sicurezza nella lotta al Covid e rispetto delle attività normali. Non sono a rischio i campionati professionistici.