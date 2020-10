Il Napoli ora può puntare alla Champions. Il Corriere del Mezzogiorno apre con questo titolo, ormai il gruppo per Gattuso è formato e molti volti che potevano aiutare il tecnico sono stati confermati, fra questi quello di Koulibaly. Imprescindibile in difesa è sicuramente l’uomo giusto che da un valore aggiunto, ad una difesa già forte, se in condizione. Ecco come ne parla il Corriere:

“Il Napoli ha compiuto un vero e proprio investimento sul senegalese, Psg e Manchester City non si sono allineate alle richieste di Adl, che ha preferito trattenerlo per puntare in alto e ritrovare la Champions League che per il bilancio rappresenta ossigeno importante nonchè motivo di orgoglio, per la partecipazione alla competizione per club più prestigiosa di tutte. Il futuro per Koulibaly si fa sempre più importante, in questa stagione non c’è la Coppa d’Africa e il ritardo di preparazione di un anno fa, quindi smaltite le fatiche e il primo infortunio muscolare della sua carriera – che ha pregiudicato il rendimento nella scorsa stagione – ora con Gattuso il Napoli ha ritrovato equilibrio e compattezza, grazie anche al senegalese.”