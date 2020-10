L’edizione odierna di Tuttosport parla anche della partita di sabato 17 ottobre tra Napoli e Atalanta, dando una buona notizia per i bergamaschi.

Infatti, secondo quanto scrive il quotidiano, Gasperini può sorridere: il nuovo acquisto Miranchuk dovrebbe essere disponibile per la sfida contro gli azzurri, dopo essere stato out circa un mese per un leggero infortunio.