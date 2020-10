Tuttosport parla di Arkadiusz Milik, rimasto al Napoli dopo l’ultima sessione di calciomercato, ma fuori da tutte le liste, quindi fuori rosa.

Il centravanti polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e Giuntoli proverà a cederlo a gennaio per non doverlo perdere a zero: se non dovesse riuscirci, ecco che rispunta l’ipotesi Juventus che resta attenta sugli sviluppi della situazione del numero 99 azzurro.