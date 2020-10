Nuovi positivi in casa Roma, come si legge sul Corriere dello Sport. Due ragazzi dell’under 18 sono risultati positivi al tampone.

Sospesi gli allenamenti delle giovanili a Trigoria dove non era presente la prima squadra, dopo la concessione da parte di Fonseca di alcuni giorni di riposo.

Lunedì al rientro, però, i giocatori si sottoporranno comunque al tampone per scopo precauzionale, mentre la ripresa degli allenamenti è fissata al giorno dopo.