Repubblica parla della questione Juventus-Napoli e delle conseguenze che avrà la scelta del Giudice Sportivo sul match.

Infatti, il Giudice Sportivo dovrà decidere se ci sarà il 3-0 a tavolino della Juventus o se ci sarà il rinvio del match, in quanto al Napoli non è stato permesso, dalla ASL, di viaggiare per Torino.

Questa scelta avrà delle conseguenze e sarà un precedente e da essa dipenderà il destino del protocollo.