Repubblica – Ieri conference call per modifiche al protocollo di Serie A: i dettagli

Repubblica parla di una conference call avvenuta ieri tra i medici sociali dei club di Serie A per eventuali modifiche da attuare al protocollo.

Con un protocollo ancora più restrittivo sarebbe difficile il completamento del campionato ed è per questo che i medici sociali si sono incontrati per elaborare e ipotizzare possibili integrazioni al protocollo, per poterlo perfezionare.

Ma, come scrive Repubblica, questo fa parte di un ingranaggio che coinvolge l’intero sistema e ci vuole unità d’intenti.