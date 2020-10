GdS – Lozano, “El Chucky” ora sembra finalmente tornato

La Gazzetta dello Sport fa un’interessante analisi sull’esterno messicano del Napoli Hirving Lozano, analizzando i suoi alti e bassi.

“Dopo il gol contro la Juventus– dice il quotidiano – il Chucky perse in fretta quel ghigno ribelle che gli ha portato questo nomignolo. Più che a una bambola da paura somigliava a un Cicciobello“.

Poi il gol contro il Salisburgo, ma il putiferio generato quella stessa sera rese tutto vano. La volta arrivò direttamente con Gattuso all’antivigilia della Coppa Italia, quando il messicano venne cacciato dall’allenamento.

Ma da quel momento, Lozano cambiò e in lui c’era qualcosa di diverso: “In estate l’accelerazione, anche nelle lezioni di italiano per comprendere meglio la lingua. Gattuso lo ha convinto a giocare a destra e ad aiutare di più la squadra. Hirving ha metabolizzato la differente metodologia di allenamento e ora avverte le sue gambe “girare” veloci, come quelle di Speedy Gonzales“.