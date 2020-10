Secondo il Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gravina è rimasto deluso dalle parole di Vincenzo De Luca, presidente della Campania.

Il motivo della sua delusione è l’importanza che non è stata data al calcio e il fatto che quest’ultimo venga considerato sempre come un peso per la salute degli italiani e non come un importante aspetto socio-economico del paese, in quanto genera 1,4mld di contribuzione fiscale e previdenziale con un’incidenza del 71% sull’intero comparto sportivo.