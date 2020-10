CdM – Napoli-Atalanta, Gattuso prepara due novità di formazione: tentazione Bakayoko

Recuperato Mario Rui da un’infiammazione al ginocchio, il portoghese scalpita per la prima da titolare in stagione nel prossimo impegno degli azzurri contro l’Atalanta. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, ora che sta bene, il terzino ex Empoli e Roma, è pronto per andare in campo. Tentativo anche per il nuovo acquisto Tiemoué Bakayoko che, complice l’assenza per Covid di Zielinski ed Elmas, potrebbe essere schierato dal primo minuto nonostante una condizione fisica non delle migliori.