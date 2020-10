Il giornalista Carlo Alvino ha postato sul suo profilo Twitter una frecciatina al presidente del Genoa Enrico Preziosi dopo alcune sue dichiarazioni riguardanti le vicende di Juventus-Napoli.

In particolare, il giornalista attacca Preziosi quando parla di “spot mortale per il calcio” riferendosi alla partita non andata in scena.

scusate l'ignoranza in materia ma il Preziosi che dice "Juve-Napoli spot mortale per il calcio" e che continua ad attaccare ADL è lo stesso del 2005? No non è lui, vero? Mi confermate? https://t.co/APYM3c1W18 — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 10, 2020

Ciò a cui fa riferimento Carlo Alvino è la retrocessione nel 2005 per illecito sportivo del club ligure.