SSC Napoli Charity, grande seguito per l’asta della maglia di Insigne

E’ stata la maglia del capitano Lorenzo Insigne ad aprire la nuova stagione dell’iniziativa di solidarietà che riprende dopo il grande seguito della scorsa stagione. Si è conclusa, infatti, con successo e notevole riscontro la prima asta che ha messo in palio la SSC Napoli Maglia Gara Home 2020/2021 con patch Keep Racism Out indossata da Lorenzo Insigne durante la gara Parma-Napoli.

Il ricavato dell’asta andrà all’associazione Uria, associazione di promozione sociale con esclusivo ed unico carattere di volontariato. Essa ha come scopo principale quello di promuovere solidarietà, amicizia e sostegno pratico alle aree più deboli della nostra società. L’associazione nasce dalla fusione di esperienze e realtà diverse dei soci-associati, i quali sono accomunati nell’unione degli ideali e principi di matrice cristiana che li spingono in modo naturale a solidarizzare con coloro che, nella nostra società, sono meno considerati e tutelati.

Fonte: sscnapoli.it