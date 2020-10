Radio Marte – Gianluca di Marzio: “Osimhen è un ottimo colpo”

Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del mercato azzurro: “Il Napoli ha fatto un mercato da 8 in pagella. Osimhen è un ottimo colpo e gli azzurri hanno comprato anche Bakayoko e Petagna. Gli azzurri sono riusciti a trattenere anche Koulibaly e Mertens, su Milik è la Roma che ha cambiato le condizioni facendo sfumare l’acquisto del polacco”. Il giornalista ha parlato anche del suo libro “Grand Hotel Calciomercato” raccontando un aneddoto sull’acquisto di Cavani: “Il Libro dovrebbe essere al nono posto delle categorie varie su Amazon e si può trovare anche in libreria. Un aneddoto molto curioso che ho riportato sul libro è quello su Cavani, infatti Bigon fu colpito da mal di pancia per via del fax che non arrivava. Quando il fax arrivò l’allora DS del Napoli venne avvisato da Santoro mentre si trovava al bagno, il 23 ottobre presenterò il mio libro a Napoli”.