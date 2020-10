KKN – Lippi: “Il Napoli tra le contendenti allo scudetto”

Marcello Lippi, ex CT della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli e del campionato in corso: “Sono molto preoccupato per il campionato, in Cina non facevano uscire i giocatori dall’albergo se non per giocare o studiare. In Italia penso ad altri metodi per concludere il campionato come i playout e i playoff. Il Napoli è tra le contendenti allo scudetto, Gattuso ha voglia di vincere ma così anche Pirlo. Gattuso per il suo passato da giocatore era stato già reputato come un allenatore di pura grinta ma invece ha un buon modulo e le squadre in cui è stato hanno sempre giocato in modo ordinato”.