Karnezis, ex portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport24. Tra i vari argomenti si è soffermato sull’aspetto negativo della sua esperienza in azzurro.

“Di negativo ricordo soprattutto i ritiri. Fanno parte della mentalità calcistica italiana che secondo me è sbagliatissima. È orrendo rimanere 1-2 settimane chiuso in albergo lontano dalla tua famiglia e dai tuoi affetti”.