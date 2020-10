Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli ed attuale portiere del Lille, ha parlato ai microfoni di Sport 24 della sua esperienza in azzurro: “Abbiamo parlato con il DS del Lille ed ho accettato, volevano un portiere con molta esperienza. Ho giocato in una squadra con giocatori di altissimo livello, è stato bello vivere Napoli da cittadino. Maradona è un mito, a Napoli molti bambini vengono battezzati con il nome Diego. L’ammutinamento non è stato un momento felice, tutto è iniziato con i risultati negativi a novembre. Sono andato al Napoli perchè ho seguito il mio preparatore, Nista, he avevo conosciuto all’Udinese. Gattuso è un grande allenatore invee Ancelotti è sempre stato paziente e rilassato con tutti i giocatori. Il periodo migliore è sicuramente stato la vittoria della coppa Italia invee i ritiri sono stati terribili. Ho giocato con tantissimi giocatori fortissimi a partire da Koulibaly fino ad arrivare a Callejon, Mertens, Insigne e tanti altri”.