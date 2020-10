Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro sta riassorbendo la lesione al bicipite femorale subita nella gara contro il Genoa. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il rientro è previsto il 25 ottobre in trasferta contro il Benevento. Insigne al momento continua a lavorare in disparte, la prossima settimana potrebbe rientrare tuttavia gradualmente in gruppo.