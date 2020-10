CorrMezz – Juventus-Napoli, sentenza slittata: la società azzurra convinta di questo

La sentenza per Juventus-Napoli è attesa per la giornata di martedì. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno che fa il punto della situazione:

“Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, prende ancora tempo. Sentenza per Juventus-Napoli slittata, probabilmente, alla settimana prossima, martedì. Il Napoli è convinto di aver dimostrato agli ispettori federali il rispetto delle procedure previste dal protocollo ed è per questo fiducioso.

Squadra in isolamento fino a giovedì prossimo, come da provvedimento dell’Asl competente è l’unica soluzione per allenarsi. Oggi l’ultimo test di tamponi che copre il periodo di possibile incubazione del virus post partita contro il Genoa”.