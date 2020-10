Corriere della Sera – Boniek: “Spero che le cose tra Napoli e Milik si sistemino”

Zibi Boniek, presidente della federalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera riguardanti il rapporto tra Napoli e Milik. Di seguito l’intervista:

Milik è arrivato in Polonia prima che la Asl impedisse al Napoli di partire per Torino e sfidare la Juventus. È a disposizione?

«Sì, assolutamente»

Con il Napoli rischia di non giocare: nell’anno dell’Europeo non è il massimo

«Mi dispiace perché lui a Napoli è sempre stato bene e spero che le cose si sistemino quanto prima perché è tutto assurdo. Non riesco a capire fino in fondo la situazione».