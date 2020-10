CdM – Primavera in isolamento: sospesi gli allenamenti e rinviati gli incontri

Il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato nella sua edizione odierna una notizia molto importante riguardante il vivaio azzurro. Infatti dopo il tampone positivo degli scorsi giorni di un calciatore della Primavera azzurra, secondo il quotidiano, gli azzurrini sarebbero in isolamento domiciliare. Gli allenamenti sono stati fermati e i giocatori dovranno sottoporsi ad altri tamponi. In questo weekend il Napoli avrebbe dovuto giocare contro il Pescara ma tutto il settore giovanile non potrà disputare i rispettivi incontri per contagi all’interno delle compagini avversarie: L’Under 17 contro l’Ascoli e il Frosinone contro l’Under 16 e 15.