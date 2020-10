Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Siamo in diretto contatto col Napoli per rinnovare il contratto ad Hysaj. Il calciatore nell’ultima sessione ha avuto diverse offerte che la società ha respinto. Se sulla panchina fosse seduto un altro allenatore sarebbe già andato via. Con Gattuso ha instaurato un ottimo rapporto. Rinnovo deve arrivare entro fine ottobre altrimenti saremo liberi di accordarci con un’altra società.”