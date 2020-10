Il Napoli ufficializza la lista dei suoi partecipanti alla prossima edizione di Uefa Europa League. Dopo aver ribadito il girone e il calendario, ecco l’elenco dei calciatori azzurri che ne prenderanno parte.

Il club azzurro, tuttavia, in virtù della normativa Uefa che prevede l’impiego di calciatori under 21 e non under 22, è costretto a lasciare a casa – oltre i sicuri Llorente e Milik – anche Malcuit:



LISTA

Ospina

Koulibaly

Maksimovic

Manolas

Rrahmani

Ghoulam

Mario Rui

Lobotka

Demme

Fabian

Bakayoko

Elmas

Zielinski

Lozano

Osimhen

Mertens

Petagna

Formati in Italia

1 Meret

2 Hysaj

3 Di Lorenzo

4 Politano

Formati nel club

1 Contini

2 Insigne

3 ………

4 ………

Under 21

Nessuno

Esclusi:

Milik

Llorente

Malcuit