Con l’isolamento fiduciario per 15 giorni, Gattuso ha potuto avere a disposizione quasi tutta la squadra. Come riportato dall’edizione di Tuttosport, solo Milik e Llorente non saranno disponibili.

Doppia seduta di allenamento per i calciatori a Castel Volturno, anche Insigne presente con lavori sia in palestra che in terapie.