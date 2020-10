Skriniar e Bastoni si aggiungono alla lista: è davvero il caso di continuare?

Skriniar e Bastoni si aggiungono alla lista dei contagiati, due assenze importanti per l’Inter di Conte. Si avvicina il derby e l’esclusione dei due difensori è un danno abbastanza grave per il reparto difensivo. Dopo il focolaio Genoa, i due centrocampisti azzurri e qualche tesserato dirigenziale, siamo di nuovo punto e a capo.

La Serie A ha bisogno di un protocollo forte o si vada verso la sospensione del campionato. Con il precedente creatosi dall’ASL di Napoli, diverse squadre potranno giustamente avvalersi di questo mezzo per difendere la salute dei propri tesserati. Atti figli di una decisione che non sintetezza la pericolosità del momento storico che stiamo vivendo: con 10 positivi in rosa, si può giocare. Può sembrare un compromesso necessario, al contempo può tramutarsi in un suicidio di massa.

Permettere ad una squadra di disputare un match con alcuni positivi in squadra non certificare la sicurezza matematica che il virus non si stia incubando anche in falsi negativi. La ripresentazione dopo diversi giorni aiuta a capire quanto sia deleterio questo sistema: pur di giocare, pur di andare avanti. Pur di portare avanti la terza industria più grande del Paese.

Se erano pochi gli effettivi ad essere contagiati, oggi non è più così: serve chiarezza e una presa di decisione che non sia un rudimentale scarica barile tra Lega Serie A e Federcalcio.