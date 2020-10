L’ex direttore sportivo Luciano Moggi, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non è da sottovalutare, Bakayoko è stato preso per Gattuso, a Rino serviva un calciatore così. Milik? Secondo me sarà reintegrato, non possono non farlo giocare”.