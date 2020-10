Il Napoli ha escluso Fernando Llorente della lista Uefa per la prossima Europa League (clicca qui per la lista completa) ma, parallelamente, non è riuscito a piazzare quello che palesemente risulta essere un esubero.

Tra le varie interessate è spuntato il nome del neopromosso La Spezia, seguito dal ds Mauro Meluso che a Tuttomercato.web ha detto:

“Non ci siamo mai interessati come avremmo dovuto, per Llorente. Non ci abbiamo mai pensato più di tanto”.