Auriemma fa chiarezza: “Napoli non può perdere a tavolino, punto di penalizzazione? Vi spiego…”

Sul suo profilo ufficiale di Twitter, il giornalista Raffaele Auriemma ha espresso il suo pensiero sulla vicenda Juventus-Napoli, facendo chiarezza su due punti fondamentali: la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sconfitta a tavolino? Il giudice sportivo non può assegnarla se una squadra dimostra di non aver potuto giocare per forze maggiori. Punto di penalizzazione? Sanzione prevista solo in caso di 3-0 a tavolino, non se dovesse essere rinviata”: