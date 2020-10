Una disavventura per il nuovo arrivato in casa Napoli Amir Rrahmani. Il difensore (per il quale ieri si era sparsa la voce di una positività al tampone del Covid) ha vissuto una disavvantura che gli ha fatto saltare l’allenamento.

IL FATTO – Rrahmani, come tutti compagni, è arrivato al centro per il tampone ma a causa di alcuni problemi in laboratorio ha ritardato. È giunto così alle 16.50 a Castel Volturno ma l’allenamento (iniziato alle 15) era sulla via di terminare. Per tale motivo Gattuso ed il suo staff hanno deciso di farlo tornare in hotel e saltare l’allenamento.