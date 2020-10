Il quotidiano La Repubblica ritorna sul caso Milik. Il polacco sarà fuori squadra fino a gennaio senza vedere il campo. In estate andrà in scadenza e potrebbe accasarsi proprio alla Roma. I giallorossi infatti sarebbeeo già in contatto con l’entourage del calciatore per strappare un sì in estate.

L’idea della Roma, secondo La Repubblica, sarebbe quella forte di un sì immediato di Milik provare ad anticipare la concorrenza e portarlo in giallorosso già a gennaio magari con un piccolo indennizzo al Napoli, circa 10 milioni di euro.