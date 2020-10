Napoli femminile, arriva la risposta del club dopo la sconfitta a tavolino contro l’Inter

Quest’oggi il Napoli femminile ha ricevuto la sconfitta a tavolino nella sfida di sabato contro l’Inter pareggiata per 1-1 (clicca qui per saperne di più). Il Giudice Sportivo ha ritenuto opportuno sanzionare le azzurre per un errore riguardante la distinta di gara. Il club però ha intenzione di presentare un ricorso, e ha chiarito la propria posizione attraverso un comunicato ufficiale:

“Il Napoli Femminile ha preso atto del dispositivo che stabilisce lo 0-3 contro l’Inter per i motivi indicati nel comunicato odierno del giudice sportivo. Il Napoli Femminile sta valutando se presentare ricorso nei confronti del provvedimento relativo al risultato sportivo, ma ci tiene a chiarire con forza che il medico sociale Felice Sirico era regolarmente in panchina a svolgere il suo ruolo. La presenza in panchina del medico sociale, che ha anche svolto tutte le funzioni di sua competenza secondo il protocollo vigente, è ampiamente documentata dalle immagini televisive e dunque facilmente riscontrabile”.