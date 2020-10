Continuano ad arrivare numerosi commenti sul caso Juventus-Napoli. Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per andare in trasferta oppure per dare il via libera ai calciatori per andare in Nazionale, una squadra deve prima consultarsi con l’Asl locale. La Juve ha rispettato il protocollo, ma evidentemente il Napoli aveva il timore che si potesse verificare nuovamente la stessa situazione che abbiamo visto con il Genoa. In virtù di questo, penso che qualsiasi calciatore bianconero avrebbe avuto timore di scendere in campo domenica”.