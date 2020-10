Genoa, dieci calciatori ancora positivi al Covid-19

Sono passati otto giorni dal contagio, ma Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone e Zappacosta sono ancora tutti positivi al Covid-19. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport:

“Con una nota ufficiale del club, il Genoa ha informato oggi che ‘nessuno dei 17 giocatori già positivi al test Covid-19 risulta al momento negativizzato. In particolare, per i primi 10 (Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone, Zappacosta)’. La positività è stata rilevata anche al secondo tampone, effettuato come da indicazioni della ASL otto giorni dopo aver riscontrato il contagio.”