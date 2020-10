Nell’ultimo giorno di mercato si è concretizzato il passaggio al Cagliari di Adam Ounas in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Di Francesco è stato accontentato ed ha portato a casa quello che dai tempi della Roma era un suo pupillo.

Adam Ounas ieri si è presentato alla stampa ed ai tifosi cagliaritani e le sue parole, come riportate da L’Unione Sarda, fanno ben sperare: “Sono qui con tanta voglia di far bene. Non tradirò le attese”.

Un colpo che potrebbe dare tanto ai rossoblù.