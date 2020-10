Secondo Tuttosport, alcuni presidenti di società di Serie A sarebbero arrabbiati con il Napoli e in particolare con Aurelio De Laurentiis.

Questo perché qualora il Napoli non avesse rispettato il protocollo, sarebbero a rischio le sorti del campionato e squadre come Milan, Torino e Atalanta sarebbero infuriate con il patron del Napoli perché loro, nonostante casi di Covid-19 in squadra, hanno giocato le partite regolarmente.