Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sul mercato visto la chiusura ufficiale di ieri alle 20:

“Migliori acquisti Vidal e Bakayoko? Per me le migliori acquisizioni sono anche Cyprien al Parma, Miranchuk all’Atalanta, così come Osimhen al Napoli.

Milan? Sinceramente, credo che sia Tonali che Brahim Diaz che Hauge siano alternative ai titolari. Per me Bennacer è più forte di Tonali. Rebic a sinistra non si discute e Hauge è l’alternativa, così come Diaz è l’alternativa a Calhanoglu.

Tonali 40 milioni? Una cifra molto molto alta. Io tra lui e Cyprien prendo tutta la vita il secondo”.