Parlato: “La stampa non può accedere all’Hotel. Milik? Resta per ripicca”

Il giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione legata al Napoli:

“Sembra di essere tornati all’inizio del lockdown, la stampa non potrà accedere all’hotel dove i calciatori sono in isolamento, anche se non sono ancora arrivati. Lo faranno dopo l’esito dei tamponi. Sarà un ritiro blindatissimo che durerà tredici giorni e qui il Napoli attenderà la risposta del Giudice Sportivo. Bakayoko sarà tra i primi ad arrivare. Milik? Io credo che restare sia stata una sorta di ripicca, perchè nelle ultime settimane si è allenato a parte con Ounas, Younes e Llorente“.