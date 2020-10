Come riportato da SportMediaset, Arek Milik aspettava solo la Juventus, con cui aveva anche trovato un accordo. Per questo motivo, il polacco ha rifiutato il rinnovo con il Napoli e tutte le offerte arrivategli in questa sessione di mercato. I bianconeri avrebbero anche rassicurato l’attaccante con una chiamata di Andrea Pirlo che avrebbe fatto arrabbiare De Laurentiis, ma poi hanno deciso di puntare su Dzeko ed abbandonare l’attaccante azzurro.