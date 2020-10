Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal sulle presunte accuse nei confronti degli azzurri in queste ore sulla vicenda di Juve – Napoli:

“Per me è stato tutto logico, il problema è che c’è chi fa illazioni. Perché il Napoli non avrebbe voluto giocare a Torino? Per due positivi e Insigne infortunato? No! Rimango sconcertato, spero si possa giocare nel rispetto di regole allargate, permettendo a questa industria di andare avanti“.