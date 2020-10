Edinson Cavani, ex attaccante di Napoli e Psg, ieri ha firmato un biennale con il Manchester United ed ha parlato ai microfoni di 2 de Punta rivelando di essere stato positivo al Covid19:

“Dopo il ritorno dalle vacanze in Spagna, abbiamo fatto un tampone ed è risultato negativo. Poco dopo abbiamo ripetuto il test perché la mia ragazza aveva iniziato ad avere i primi sintomi e così è risultato positivo al Covid19. In quel momento non c’era solo l’amore per il calcio, ma anche l’amore per la salute della famiglia. Ho pensato di smettere di giocare, aspettando che tutto questo passasse”.