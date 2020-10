La Repubblica parla della richiesta di rinvio del match tra Juventus e Napoli da parte degli azzurri e uno dei motivi potrebbe essere Milik.

Infatti, la mancata cessione del polacco pare essere uno dei motivi della richiesta di rinvio: a De Laurentiis non sarebbe piaciuto il comportamento della Juventus nella trattativa per il numero 99, che è poi rimasto al Napoli, e ora per “vendetta” avrebbe chiesto il rinvio del match.