Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Italia-Moldavia, il ct azzurro Roberto Mancini ha lanciando una frecciatina al Ministro della Salute, Roberto Speranza, protagonista nei giorni scorsi di una battuta infelice ( “meno calcio, più scuola”):

“Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli“.