(ANSA) – Daniele Zappacosta, difensore del Genoa in prestito dal Chelsea, positivo anche lui al Covid19 ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano francese, l’Equipe:

“Poteva succedere in qualsiasi squadra quello che è successo a noi: tutto è cominciato con Mattia Perin. Il giorno prima di avere sintomi era negativo, poi non appena è stato trovato positivo è finito in isolamento. Il problema è che il giorno in cui il tampone era positivo, era già contagioso e aveva contaminato già qualcuno in spogliatoio. E da lì è iniziato tutto. Ma i tamponi successivi fatti agli altri giocatori erano negativi, anche se molti di noi eravamo già contagiati, me incluso. Ma non avevamo scelta, dovevamo comunque andare a Napoli visto che la partita era stata confermata”.