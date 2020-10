Duka: “Il Napoli merita di perdere 3-0 a tavolino, doveva giocare”

Il membro del comitato esecutivo dell’Uefa e presidente della Federazione albanese, Armand Duka, si è pronunciato in merito alla questione relativa a Juventus-Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’Uefa per casi come Juve-Napoli sostiene che se hai 13 giocatori disponibili senza virus, bisogna giocare la partita, se hai meno di 13 giocatori allora la partita si gioca in un altro giorno, e se non si può giocare nemmeno la seconda volta allora deciderà la Uefa. Con uno o due positivi, bisogna giocare la partita. Anche contro parere dell’Asl? Si, il Napoli doveva andare a Torino e giocare la partita. 3-0 a tavolino? Eh si, se il Napoli ha non ha giocato la partita, responsabile è il Napoli, doveva andare a giocare la partita, però non posso dirlo io, ci sono le commissioni disciplinari che decidono”.