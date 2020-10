Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervenuto a La7, ha commentato la vicenda Juventus-Napoli:

“Io non credo che il Napoli avesse alternative dal momento in cui l’Asl ha imposto, con delle prescrizioni forti e paventando anche responsabilità di natura penale, di non partire. Poi, se questa è stata una decisione autonoma dell’Asl, non spetta a me dirlo, lo lascio al ragionamento, all’intuizione e alla sagacia di molti”.